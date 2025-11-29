Del Genio: "La Roma non è una meteora. Napoli, nel mirino due Under per gennaio"

Paolo Del Genio, nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, ha parlato della sfida che domani vedrà i partenopei opposti alla Roma toccando vari punti tra cui le opzioni in attacco per gli azzurri: "Quatto giocatori si giocano tre maglie, ci sono 4 possibilità. Conte difficilmente rinuncerà a Hojlund e Neres, secondo me giocano tutti e due. Se gioca Politano, Neres viene dirottato a sinistra, resta a destra se gioca Lang".

Sui giallorossi, il giornalista dice: "La Roma non è una meteora, sicuramente può reggere per i primi quattro posti. Gasperini ha avuto un bel impatto, ma già nella scorsa stagione la Roma è stata la migliore squadra del girone di ritorno e nell'anno solare 2025 ha fatto più punti di tutti. Sorpresa non è, l'unico punto interrogativo è se lotterà per lo scudetto fino alla fine, ma che resterà in alto sono convinto".

Chiusura su ciò che, a suo dire, dovrebbe fare il Napoli a gennaio sul mercato: "L’unico che potrebbe essere utilizzato un po’ meno e liberare uno slot potrebbe essere Lucca, però dobbiamo fare attenzione alla formula. Il Napoli non può darlo in prestito, perché il giocatore risulta essere in prestito, poi diventerà un giocatore effettivo del Napoli a giugno quando scatterà l’obbligo. Penso che il Napoli sta cercando uno o due Under, uno a centrocampo e uno per l’alternativa a Di Lorenzo, dovendo uscire Mazzocchi".