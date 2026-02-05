Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Parma, Cherubini: "Arrivare a Schjelderup non era facile, ma non ci è mancata la volontà"

Parma, Cherubini: "Arrivare a Schjelderup non era facile, ma non ci è mancata la volontà"TUTTO mercato WEB
Simone Lorini
Oggi alle 15:28Serie A
Simone Lorini

Nel corso della conferenza stampa a chiusura del mercato, il CEO del Parma Federico Cherubini ha parlato così di quanto fatto in sede di trattative: "Credo che il mercato di gennaio a volte sia pericoloso: si spinge a fare operazioni frutto del momento. Noi abbiamo scelto di non intervenire sui difensori centrali perché Valenti potrebbe già tornare settimana prossima, mentre Ndiaye siamo lì. Penso che non ci sembrava corretto e giusto andare a inserire nuovi giocatori. Comunque abbiamo comprato Carboni che può giocare anche da centrale e Ndiaye sarà alla pari quasi di un nuovo acquisto. Inoltre aggiungo la presenza di Drobnic, giocatore della Primavera molto forte: questo dà valore al percorso del nostro Settore Giovanile. La nostra Primavera sta facendo molto bene: ci sono molti ragazzi che in futuro potranno essere parte integrante della rosa del Parma".

Schjelderup? Come pensate di riuscire a salvarvi con una rosa giovane?
"Rispetto a Schjelderup, Pettinà ha condotto la trattativa dai primi giorni di mercato: non era facile e nel corso del tempo le difficoltà sono aumentate. Ci è mancato la possibilità di chiudere ma non perché è mancata la nostra volontà. Queste cose succedono abitualmente, tanti obiettivi sfumano. Sul tema dell'età, lo dico da sempre: non mi piace che la nostra età diventi un alibi per questo gruppo".

Estevez?
"Ha avuto delle opportunità ma sono felice che sia rimasto con noi: dà tantissimo al gruppo in spogliatoio ma anche in campo. Il suo contratto ha un'opzione a nostro favore nei prossimi mesi. Siamo in ottimi rapporti: al momento che scadrà l'opzione valuteremo. Siamo soddisfatti pienamente: è un ragazzo di valore e spessore, oltre a essere il più esperto della rosa".

Articoli correlati
Parma, Cherubini: "Ottimi rapporti con Estevez, valuteremo. Valenti e Ndiaye vicini... Parma, Cherubini: "Ottimi rapporti con Estevez, valuteremo. Valenti e Ndiaye vicini al rientro"
Parma Women, Cherubini: "Progetto in crescita. Lavoriamo per una nuova casa" Parma Women, Cherubini: "Progetto in crescita. Lavoriamo per una nuova casa"
Parma, Cherubini: "Saremo soddisfatti quando il campo dirà se abbiamo fatto le giuste... Parma, Cherubini: "Saremo soddisfatti quando il campo dirà se abbiamo fatto le giuste scelte"
Altre notizie Serie A
Fiorentina, Paratici: "Fagioli è un patrimonio del calcio italiano. Rugani? Sottovalutato"... Fiorentina, Paratici: "Fagioli è un patrimonio del calcio italiano. Rugani? Sottovalutato"
Napoli, Vergara: "Non sento il peso della maglia. Ecco cosa mi disse Conte ad inizio... Napoli, Vergara: "Non sento il peso della maglia. Ecco cosa mi disse Conte ad inizio anno"
Totti, ritorno alla Roma: in quale ruolo? Il commento degli opinionisti TMW RadioTotti, ritorno alla Roma: in quale ruolo? Il commento degli opinionisti
Sammarco nuovo allenatore del Verona: "Io ad interim? Il mio obiettivo è la partita... Sammarco nuovo allenatore del Verona: "Io ad interim? Il mio obiettivo è la partita contro il Pisa"
Cagliari, Obert: "A Roma senza paura. Sapevo che questo sarebbe stato il posto giusto... Cagliari, Obert: "A Roma senza paura. Sapevo che questo sarebbe stato il posto giusto per me"
Rampulla: "Juve, con Spalletti dall'inizio il distacco dall'Inter sarebbe inferiore"... TMW RadioRampulla: "Juve, con Spalletti dall'inizio il distacco dall'Inter sarebbe inferiore"
Parma, Cherubini: "Ottimi rapporti con Estevez, valuteremo. Valenti e Ndiaye vicini... Parma, Cherubini: "Ottimi rapporti con Estevez, valuteremo. Valenti e Ndiaye vicini al rientro"
Genoa, De Rossi: "Norton-Cuffy l'ho sempre visto concentrato e dentro questa squadra"... Genoa, De Rossi: "Norton-Cuffy l'ho sempre visto concentrato e dentro questa squadra"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
3 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
4 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
5 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Un Paratici migliore e coraggioso che per la salvezza della Fiorentina vuole disperazione
Immagine top news n.1 Fiorentina, ecco Paratici: "Per qualcuno è una scelta da incoscienti. Per me è solo coraggiosa"
Immagine top news n.2 Atalanta-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv. Le ultime sulla Coppa Italia
Immagine top news n.3 Francesco Totti pronto a tornare alla Roma. Ranieri conferma: "I Friedkin ci stanno pensando"
Immagine top news n.4 Udinese, Nani: "Mlacic primo obiettivo, ho avuto paura saltasse fino all'arrivo del TMS"
Immagine top news n.5 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.6 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.7 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Totti, ritorno alla Roma: in quale ruolo? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Rampulla: "Juve, con Spalletti dall'inizio il distacco dall'Inter sarebbe inferiore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Paratici, la Fiorentina aveva bisogno di un punto di riferimento"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Paratici: "Fagioli è un patrimonio del calcio italiano. Rugani? Sottovalutato"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Vergara: "Non sento il peso della maglia. Ecco cosa mi disse Conte ad inizio anno"
Immagine news Serie A n.3 Totti, ritorno alla Roma: in quale ruolo? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.4 Sammarco nuovo allenatore del Verona: "Io ad interim? Il mio obiettivo è la partita contro il Pisa"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Obert: "A Roma senza paura. Sapevo che questo sarebbe stato il posto giusto per me"
Immagine news Serie A n.6 Rampulla: "Juve, con Spalletti dall'inizio il distacco dall'Inter sarebbe inferiore"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Di Mariano: "Mi voleva anche la Samp. Ho scelto Padova: Mirabelli ha avuto un ruolo fondamentale"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Antonelli: "Sul mercato abbiamo solo potenziato una rosa che aveva la struttura della A"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, il 'Partenio - Lombardi' va all'asta: vendita entro l'estate, due scenari possibili
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Gorgone: "Cesena? Non ci interessa l'avversario, ma giocarsi tutto fino all'ultimo"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Mercato in linea con gli obiettivi. Contro il Sudtirol servirà la perfezione"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Verde verso la Turchia? Trattativa in corso con il Fatih Karagumruk
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, Greco: "Dal mercato, arrivati solo giocatori che hanno migliorato la rosa. Soddisfatto"
Immagine news Serie C n.2 Da Mignani a Bellini, la Pianese che non molla il bomber in inverno. E monetizza in estate?
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, retroscena Gondo: doppio tentativo per il ritorno, ma la Reggiana ha detto no
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Patti: "Calciomercato per rendere più semplice il futuro. Un passo alla volta"
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Celia: "Qui per un'esperienza formativa. Prime impressioni ottime"
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, la finale: date e orari della doppia sfida fra Latina e Potenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma Women, Cherubini: "Progetto in crescita. Lavoriamo per una nuova casa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Women, arriva l'attaccante polacca Ewelina Kamczyk: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, arriva in prestito dal Rangers la classe 1999 Telma Ívarsdóttir
Immagine news Calcio femminile n.4 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano