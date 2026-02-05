Paratici sui rinnovi di Dodo e Fortini: "Ne avremo cura, sono due giocatori importanti"

Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo della Fiorentina, è stato interpellato anche sulle situazioni contrattuali dei laterali Dodo e Niccolò Fortini, in scadenza entrambi nel 2027 e finiti rispettivamente nel mirino di Inter e Roma. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Nella programmazione è possibile porre l'accento sui rinnovi di Dodo e Fortini?

"Sicuramente sì. Sono due giocatori importanti, uno perché giovane e uno perché affermato. Ne avremo cura".

Poi, anche un commento sulla crescita del centrocampista Nicolò Fagioli, già suo giocatore alla Juventus: "Lui è un patrimonio del calcio italiano, piacentino come me. È arrivato alla Juve a 14 anni e l'ho visto crescere. Lui ha qualità che in pochi possono vantare. A questo deve aggiungere la cattiveria agonistica e l'essere il numero uno. Lui deve lavorare su questo, non su una tecnica che è innata. È ancora molto giovane e la Fiorentina per lui è un punto di partenza".

