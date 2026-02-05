Live TMW Verona, Sammarco si presenta: "Grande emozione, squadra pronta per il Pisa"

L'Hellas Verona prova a voltare pagina: dopo l'esonero di Paolo Zanetti è stato scelto, ad interim, il tecnico della Primavera Paolo Sammarco, per guidare la squadra. In attesa di capire se sarà lui a portare a termine la stagione dei gialloblu e non solo a preparare la sfida contro il Pisa, Sammarco parlerà a breve in conferenza stampa.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Il precedente di Bocchetti depone a suo favore, è una situazione simile?

"Era una situazione simile, sì, anche se successo un po' prima se non ricordo male. Non sono però focalizzato sul tempo, ma sulla partita di domani. In questi 3 giorni di allenamento abbiamo lavorato sodo per la partita contro il Pisa".

Confermerà il 3-5-2? La sua idea di calcio è pratica ed efficace come abbiamo visto con la Primavera?

"Anche in base al mercato e ai giocatori ai disposizione non cambieremo moltissimo, abbiamo lavorato sodo, i ragazzi hanno dato grande disponibilità. La praticità nel calcio è fondamentale: devi non subire e fare un gol più degli altri".

Cos'ha provato con questa chiamata? La parola "ad interim" come la vive?

"Grande emozione da quando mi hanno chiamato, in Serie A ci sono solo 20 allenatori. Ma anche grande professionalità. Dobbiamo portare professionalità e credibilità per fare rendere al meglio questi ragazzi. Sulla questione ad interim non mi sono soffermato, il mio obiettivo da quando mi hanno chiamato è la partita contro il Pisa. Sento la vicinanza del Presidente, per quello che ha detto ieri, e del direttore, per quello che mi ha detto personalmente, ma mi sono interessato solo alla partita".

Che spogliatoio ha trovato? Si è detto molto in merito anche dopo le parole di Zanetti.

"Non nascondo che il primo giorno non sia stato facile, si veniva da una brutta prestazione e dal cambio di allenatore, i ragazzi sono consapevoli del momento. Ho trovato consapevolezza del momento difficile. Per questo la disponibilità che ho visto nei ragazzi mi fa ben sperare, ho visto una grinta importante in tutti quelli che sono rimasti, è questo che dobbiamo trasportare poi domani".

Qualcuno recupera?

"Akpa-Akpro. Purtroppo Bella-Kotchap e Belghali ancora no, ce li avremo quasi sicuramente la prossima settimana. Perdiamo Valentini, ha avuto un problema. Dobbiamo fare con i ragazzi che ci sono. Sono fiducioso, ho visto le facce giuste in questi giorni".

Per Bowie è già il momento di giocare titolare?

"Stiamo valutando, ha fatto 3 allenamenti con noi. Ha grandissimo entusiasmo, è un giocatore importante, che può far bene. Stiamo valutando se farlo partire dall'inizio o meno".

Perilli o Montipò?

"Sono due grandissimi professionisti, come per gli altri devo ribadire la grandissima disponibilità negli allenamenti. Lorenzo (Montipò) però è il titolare della squadra. Ci prendiamo un attimo di tempo, ma sono abbastanza tranquillo su entrambe le scelte".

Uno come Cisse (venduto al Milan) avrebbe fatto di tutto per trattenerlo? C'è qualcuno dell'attuale Primavera già pronto, come Feola?

"Su Cisse credo che gli abbia fatto bene andare al Catanzaro, ha dimostrato tutto il suo valore, in bocca al lupo per la sua carriera. Sui ragazzi della Primavera stanno crescendo e facendo benissimo, qualcuno è stato chiamato in prima squadra e mantiene il ritmo, al livello degli altri. In questi tre giorni abbiamo lavorato, non è detto che ci sia spazio ora o più avanti, ma sicuramente sono vicini ai ritmi della prima squadra".

Vermesan può avere delle possibilità?

"Lui è cresciuto tanto come attaccante, è simile a Bowie come caratteristiche. Verrà con noi in panchina e vedremo, dipenderà dalle partite e dalle occasioni che ci saranno se potrà avere spazio in prima squadra".

Ha sentito Paolo Zanetti?

"Ci siamo sentiti per messaggio, mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto un grande in bocca al lupo, denota la sua vicinanza al Verona e quanto ci abbia messo dentro a questa squadra. Ci conosciamo bene da tempo".

Ci parla di Edmundsson e Bowie? Sono già pronti?

"Due giocatori molto interessanti, hanno fatto molto bene. Edmundsson può giocare nei tre ruoli di difesa indifferentemente, ha grande fisico, buona velocità ed è anche bravo tecnicamente, sicuramente può darci una mano. Bowie ha è strutturato, ma ha anche buona velocità, sa attaccare gli spazi molto bene, anche lui può darci una mano".

Gagliardini è fuori. Oltre ad Al-Musrati chi vede adatto davanti alla difesa fra le mezz'ali? Bernede ha già giocato lì, per esempio.

"I centrocampisti sono quelli, Al Musrati è quello è il più vicino come caratteristiche per giocare lì davanti alla difesa. Lovric ha buona tecnica, è un buon palleggiatore, secondo me è più mezz'ala che play, ma può giocare anche lì".

Ore 15.21 finisce la conferenza stampa