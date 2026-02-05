Pescara, Gorgone: "Cesena? Non ci interessa l'avversario, ma giocarsi tutto fino all'ultimo"

Vigilia di gara per il Pescara, che domani farà visita al Cesena nella sfida che aprirà la 23ª giornata del campionato di Serie B: fischio di inizio del match, fissato alle ore 20:30.

E per gli abruzzesi, a fare il punto della situazione, è stato mister Giorgio Gorgone: "Ho buone sensazioni, c'è stato un cambiamento evidente e netto: voglio ringraziare chi c'è stato finora, i ragazzi hanno dato tanto anche se i risultati non sono stati soddisfacenti, e voglio dare il benvenuto ai nuovi, che ho visto subito centrati verso quello che è il nostro obiettivo. Ci sono tre gare in nove giorni, che non aiutano dal punto di vista gestionale, ma è anche vero che un po' di minutaggio importante va dato: e i ragazzi sono tutti più o meno a disposizione per il match, farò le mie valutazioni. Contento del gruppo che si è creato".

Parlando dell'avversario: "Il Cesena a livello di risultati non ha fatto bene nell'ultimo periodo, ma a esempio contro il Bari avrebbe meritato di vincere, e ha ottime individualità: ma a noi non interessa ormai più il nome dell'avversario, vogliamo rimanere semmai vicini al gruppetto di fondo per giocarci poi le nostre carte. Io voglio vedere anche in campo la determinazione che vedo in allenamento, voglio vedere che vengono di volta in volta limati gli errori".

Una nota conclusiva va a Lorenzo Insigne: "Son stato molto chiaro anche con lui, come lo sono con tutti: a oggi, anche se ha un fisico brevilineo, ha bisogno di allenamenti, anche se in questa settimana è andato un po' avanti. In una delle tre prossime gare spero possa iniziare a mettere dentro qualcosa per poi crescere: il giocatore che è stato lo conosciamo tutti, e non è detto che non possa esserlo di nuovo, ma io voglio salvare il Pescara questo è l'obiettivo mio. Voglio portalo a stare bene per far sì che sia poi decisivo come solo lui sa esserlo".