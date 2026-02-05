TMW Radio Alberto Di Chiara: "Paratici, la Fiorentina aveva bisogno di un punto di riferimento"

A parlare di Fiorentina a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alberto Di Chiara: "La società aveva bisogno di un punto di riferimento importante. Coraggio? E' venuto a Firenze e non è che è andato in quale altra piazza...sicuramente ha detto cose giuste alla sua presentazione. Ovvio che il primo obiettivo sia salvarsi, per poi programmare il futuro del club. Fare discorsi tecnici a lungo termine ora è inutile.

Deve essere il perno di questa società, dove l'obiettivo unico ora è quello della salvezza. Può portare Sarri alla Fiorentina? Certamente è una strategia che deve far parte del futuro del club, ma che arriva dopo la salvezza. Sarri è abituato a piazze difficili, non si impaurisce in questi casi, però è tutto da vedere".