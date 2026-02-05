Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese, Calabro: "Mercato in linea con gli obiettivi. Contro il Sudtirol servirà la perfezione"

© foto di FEDERICO SERRA
Luca Bargellini
Oggi alle 14:59
Luca Bargellini

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, si è presentato quest'oggi in sala stampa per presentare la gara di sabato pomeriggio al 'Dei Marmi' contro il Sudtirol

“La campagna acquisti di quest’anno è stata in linea con ciò che il Club si era prefissato all’inizio della stagione. Infatti, l’obiettivo di questa sessione era quello di cedere i calciatori scontenti e investire su ragazzi, di prospettiva, che potessero essere utili alla causa e posso confermare, dopo aver allenato i neo arrivati, che questo sia riuscito. Gli innesti del mercato invernale hanno iniziato bene la loro avventura qua, dimostrandomi, dal momento in cui ho avuto modo di conoscerli, una grande determinazione nei confronti di questa loro nuova avventura, mettendosi da subito a disposizione, ascoltando e mostrandomi in allenamento grande voglia di ritagliarsi un ruolo importante in questo gruppo. Ad ogni modo, sono soddisfatto anche della loro condizione fisica, aspetto non banale considerando che alcuni di loro non stavano giocando con continuità".

La partita di Venezia: “La partita di Venezia ci deve rendere consapevoli di quelle che sono le nostre qualità e i nostri margini di crescita. Sono orgoglioso del modo in cui la squadra ha approcciato la gara e gestito ogni fase del match, a maggior ragione poiché affrontavamo una delle squadre più attrezzate del campionato, allenata da un grande allenatore e a casa loro, in un’atmosfera particolarmente calda. Inoltre, nel rivedere l’episodio di inizio secondo tempo riguardante Zanon, ho potuto constatare come il nostro giocatore non avesse interesse nell’accentuare il contatto, essendo in vantaggio, e dunque credo che sia stato un episodio alquanto controverso che ci ha penalizzati, soprattutto per il momento della partita in cui è accaduto".

Sul prossimo avversario, il Südtirol: “Sabato affronteremo una squadra davvero forte, reduce da quattro vittorie consecutive e allenata probabilmente da quello che, per presenze e vittorie, è il miglior allenatore della Serie B. Il Südtirol è una squadra fisicamente ben strutturata che, tra i tanti punti di forza, ha certamente la capacità di giocare ad alta intensità per ampi tratti del match, mantenendo sempre una grande concentrazione. Mentre, per quanto riguarda i singoli, terremo un occhio di riguardo su Merkaj, nonché un giocatore strutturato e veloce, che potrebbe crearci grandi problemi soprattutto nelle transizioni. Comunque, ho già analizzato con i ragazzi tutti questi aspetti da monitorare, e sono certo che continueremo, fino alla rifinitura, a preparare con estrema cura ogni dettagli di questa sfida, poiché servirà una Carrarese vicina alla perfezione per vincere".

Sugli Indisponibili: “Fortunatamente non abbiamo riscontrato particolari problematiche durante questa settimana di lavoro, se non qualche solito attacco influenzale di stagione, con il quale abbiamo imparato a convivere. Comunque, eccetto Illanes, squalificato e Bouah, che tornerà a Carrara la settimana prossima per proseguire gli step necessari volti al recupero, il resto del gruppo si è allenato con grande intensità e mi offre ampie garanzie dal punto di vista fisico. Anche Rouhi sarà a disposizione, perciò, nonostante stia mettendo benzina nelle gambe e cercando il giusto feeling con l’erba sintetica, credo possa esserci d’aiuto già a partire da questo sabato".

