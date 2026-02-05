Del Piero: "No ai confronti, Yildiz deve fare il suo percorso: sta crescendo tanto"

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, parla al Corriere della Sera di Kenan Yildiz e dei confronti che spesso vengono fatti con il turco: "Io ho sempre evitato i confronti. Lui sta crescendo e, gara dopo gara, sta dimostrando di sapersi assumere le sue responsabilità anche in sfide importanti. Certamente è molto migliorato e si vede che si impegna, provando a ispirarsi anche ai compagni più esperti. Come peraltro anche io facevo quando ero un ragazzo. La verità è che deve costruirsi un suo percorso, unico. Si deve ritagliare il suo spazio nel mondo", ha detto al Corriere della Sera.

Quanto è importante l’impronta che Luciano Spalletti ha fornito dal suo arrivo?

"Le basi già c’erano, poi lui ha dato una sterzata netta. Ha fornito un piglio di un certo tipo, e soprattutto ha creato all’interno del gruppo un senso di identità".

Il Galatasaray scoraggia sogni di grandeur in Europa?

"A mio avviso la Juve ha grosse opportunità di passare il turno. Credo che i giocatori siano molto focalizzati su queste due gare. Devono pensare a un passo per volta".