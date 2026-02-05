Live TMW Verona, Sammarco: "Tre giorni di allenamento di lavoro sodo per il Pisa"

L'Hellas Verona prova a voltare pagina: dopo l'esonero di Paolo Zanetti è stato scelto, ad interim, il tecnico della Primavera Paolo Sammarco, per guidare la squadra. In attesa di capire se sarà lui a portare a termine la stagione dei gialloblu e non solo a preparare la sfida contro il Pisa, Sammarco parlerà a breve in conferenza stampa.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Il precedente di Bocchetti depone a tuo favore, è una situazione simile?

"Era una situazione simile, sì, anche se successo un po' prima se non ricordo male. Non sono però focalizzato sul tempo, ma sulla partita di domani. In questi 3 giorni di allenamento abbiamo lavorato sodo per la partita contro il Pisa".

Confermerà il 3-5-2?

"Anche in base al mercato e ai giocatori ai disposizione non cambieremo moltissimo, abbiamo lavorato sodo, i ragazzi hanno dato grande disponibilità. La praticità nel calcio è fondamentale: devi non subire e fare un gol più degli altri".

Cos'hai provato con questa chiamata? La parola "ad interim" come la vivi?

Grande emozione da quando mi hanno chiamato, in Serie A ci sono solo 20 allenatori. Ma anche grande serenità. Sulla questione ad interim non mi sono soffermato, il mio obiettivo da quando mi hanno chiamato è la partita contro il Pisa. Sento la vicinanza del club e del direttore, mi sono interessato solo alla partita".

Che spogliatoio ha trovato?

"Non nascondo che il primo giorno non sia stato facile, i ragazzi sono consapevoli del momento. Ho trovato consapevolezza del momento difficile. Per questo la disponibilità che ho visto nei ragazzi mi fa ben sperare, ho visto una grinta importante".

Qualcuno recupera?

"Akpa-Akpro. Purtroppo Bella-Kotchap e Belghali ancora no, ce li avremo quasi sicuramente la prossima settimana. Perdiamo Valentini, ha avuto un problema. Dobbiamo fare con i ragazzi che ci sono. Sono fiducioso".

Per Bowie è già il momento di giocare titolare?

"Stiamo valutando, ha fatto 3 allenamenti con noi. Ha entusiasmo e qualità, stiamo valutando se farlo partire dall'inizio o meno".

Perilli o Montipò?

"Sono due grandissimi professionisti, come per gli altri devo ribadire la grandissima disponibilità negli allenamenti. Lorenzo (Montipò) però è il titolare della squadra. Ci prendiamo un attimo di tempo, ma sono abbastanza tranquillo su entrambe le scelte".

Uno come Cisse avrebbe fatto di tutto per trattenerlo? C'è qualcuno dell'attuale Primavera c'è qualcuno da lanciare?

"Su Cisse credo che gli abbia fatto bene andare al Catanzaro, ha dimostrato tutto il suo valore, in bocca al lupo per la sua carriera. Sui ragazzi della Primavera stanno crescendo e facendo benissimo, qualcuno è stato chiamato in prima squadra e mantiene il ritmo. Non è detto che ci sia spazio ora o più avanti, ma sicuramente sono vicini ai ritmi della prima squadra".