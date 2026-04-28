Dembele perdona, Kvara no: pareggio del PSG al 25', Bayern sorpreso dall'ex Napoli
TUTTO mercato WEB
Grande spettacolo al Parc des Princes. Il PSG trova il gol del pareggio con il solito Kvicha Kvaratskhelia: azione classica del georgiano, che parte da sinistra, punta Stanisic, si accentra e trova l'angolino lontano. Neuer si tuffa ma la palla si insacca. La rete arriva subito dopo la rete clamorosamente divorata da Dembélé. Venticinque minuti e siamo già 1-1.
Altre notizie Serie A
TMWLa lettera aperta di Zappi: "La giustizia non è di questo mondo, confuso il medico con la malattia"
Primo piano
Prestianni e Coppa d'Africa fanno scuola: ufficiale il rosso a chi si copre la bocca, ko a chi abbandona
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Vado in C, il ds Mancuso: "Fatto un lavoro incredibile, firmerei per la salvezza all'ultima giornata"
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento