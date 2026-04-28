Dembele perdona, Kvara no: pareggio del PSG al 25', Bayern sorpreso dall'ex Napoli

Grande spettacolo al Parc des Princes. Il PSG trova il gol del pareggio con il solito Kvicha Kvaratskhelia: azione classica del georgiano, che parte da sinistra, punta Stanisic, si accentra e trova l'angolino lontano. Neuer si tuffa ma la palla si insacca. La rete arriva subito dopo la rete clamorosamente divorata da Dembélé. Venticinque minuti e siamo già 1-1.