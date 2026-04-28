Davis ai tifosi dell'Udinese: "Torno a breve. Se non già con il Torino, la partita dopo"
L'attaccante Keinan Davis ha un peso specifico notevole nelle gerarchie offensive dell'Udinese, tanto che la sua assenza ha inciso sul rendimento della propria squadra.
In merito al suo ritorno in campo dopo il nuovo infortunio muscolare che lo ha afflitto, lo stesso Davis ha parlato da un evento dedicato agli Udinese Club della Bassa Friulana, fornendo una rassicurazione a chi gliela chiedeva: "Tornerò a breve. Se non sarà già contro il Torino, spero per la partita dopo".
Più realisticamente, insomma, Davis dovrebbe rientrare nell'Udinese per la sfida contro il Cagliari del prossimo 9 maggio, 36^ giornata di questa Serie A. L'anglo-giamaicano classe '98 manca dai campi dalla partita dell'11 aprile scorso contro il Milan, nella quale si era fatto male ed era stato costretto a lasciare il campo anzitempo.