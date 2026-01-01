Lo Monaco: "Penso che Conte rimarrà a Napoli e rinnoverà. Rios simile a Frattesi"

Il dirigente Pietro Lo Monaco è intervenuto su Radio TuttoNapoli per approfondire le principali novità di casa Napoli, a partire da chi sarà il nuovo allenatore degli azzurri: "Io penso che rimarrà Conte, c'è ancora un anno di contratto. Questa è la premessa, quindi tutto il resto mi sembra legato alle chiacchiere di mercato. Che poi si faccia il nome di Sarri mi sembra anche naturale: è quello che, insieme a Vinicio, ha fatto giocare al Napoli il miglior calcio. La sua squadra è stata forse, come espressione di gioco, una delle più belle in assoluto. È normale quindi che si pensi a lui, ma non c'è niente di nuovo o di strano".

Come vede il futuro di Conte a Napoli?

"C'è ancora un anno di contratto e io penso che allungheranno pure. Credo che il Napoli adotterà una politica più consona al proprio vissuto, perché negli ultimi tempi si è un po' forzata la mano. In passato il Napoli non prendeva giocatori sopra i 25 anni. Il mondo è pieno di calciatori validi che, con una buona gestione, possono diventare grandi. E Conte è in grado di valorizzarli".

Su giovani come Vergara e Alisson, che idea si è fatto? Come agire con loro?

"Vergara è un esempio: è stato mandato a giocare in categorie inferiori e poi è esploso. È un giocatore con strappo, velocità e qualità. Alisson è un altro livello: ha accelerazione, capacità di saltare l’uomo e anche il gol nelle corde. Quando raggiungerà la piena maturità diventerà un attaccante esterno da doppia cifra. Quando hai un giocatore così, cambia tutto".

I nomi di mercato accostati al Napoli sono adatti a Conte?

"Sono tutti buoni giocatori, ma vanno valutati uno per uno. Rios, ad esempio, è un buon centrocampista offensivo, simile a Frattesi per inserimenti. Però il Napoli è il Napoli: non è una piazza come le altre. La campagna acquisti si costruisce durante tutto l’anno, osservando, valutando e confrontandosi con l’allenatore. Ma bisogna considerare anche il peso della maglia: un giocatore può fare bene altrove e poi avere difficoltà a Napoli. Non è solo una questione tecnica, ma anche mentale".

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