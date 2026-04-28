Benevento, Maita: "La svolta della stagione? La gara con il Picerno"

Mattia Maita, capitano del Benevento, ospite negli studi di 'C Siamo', trasmissione di RaiSport, ha ripercorso la stagione trionfale dei giallorossi: "Vincere un girone così complicato con un distacco simile non era scontato, anche perché c'erano squadre più forti di noi sulla carta - riporta CalcioBenevento.it - Sapevamo di avere almeno due avversarie attrezzate per stare lassù dall'inizio alla fine ma ci siamo creati un bel distacco e abbiamo vinto con merito, centrando un grandissimo risultato. La svolta è stata la partita in casa col Picerno: sembrava stregata e invece siamo riusciti a portarla a casa al 102'. Quella partita ci ha dato il segnale che questo era il nostro anno. Anche la gara con l'Atalanta U23 è stata importante perché il Catania aveva perso il giorno prima".

La vittoria porta anche la firma di Floro Flores: "Col mister abbiamo svoltato, abbiamo iniziato a segnare di più e a schiacciare gli avversari. Ogni partita abbiamo avuto almeno 4-5 palle gol nitide e, da ex attaccante, ha messo nelle migliori condizioni le nostre punte. Anche Auteri ha avuto la sua parte di merito, ma con Floro Flores il cambiamento è stato innegabile. Il presidente è stato un visionario a sceglierlo".

I giallorossi tornano in Serie B: "Siamo pronti per la categoria, l'abbiamo affrontata per diversi anni e ne conosciamo le difficoltà. Ci faremo trovare pronti, cercheremo di fare bene come abbiamo fatto quest'anno, anche se sappiamo che non sarà semplice".