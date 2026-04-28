Entra Fabian Ruiz: primo PSG di quest'anno con i 10 titolari di movimento del 5-0 all'Inter
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Primo cambio per il Paris Saint-Germain nella semifinale d'andata di Champions League che mette i campioni d'Europa in carica contro il Bayern Monaco.
Con l'ingresso di Fabian Ruiz per Warren Zaire-Emery, si verifica una fattispecie che ancora in questa stagione non era mai avvenuta, ovverosia quella di vedere in campo tutti e dieci i giocatori di movimento che avevano cominciato da titolari l'ultima finale di Champions League, vinta 5-0 contro l'Inter.
Uno scenario che è successo questa sera con l'ingresso del centrocampista ex Napoli. L'undicesimo, il portiere della nostra nazionale Donnarumma, non poteva essere della partita in quanto è stato ceduto in estate al Manchester City.
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