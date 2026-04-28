Benevento, Vigorito: "Voglio vincere la Supercoppa, ci manca in bacheca"
TUTTO mercato WEB
Archiviata la vittoria del campionato, il Benevento si concentra ora sulla Supercoppa. Il presidente Oreste Vigorito, intervenuto ai microfoni di OttoPagine.it, ha chiesto alla squadra un ultimo sforzo:
"Negli ultimi anni abbiamo vinto tanto e perso qualche coppa. Alla Supercoppa tengo particolarmente: non è ancora nella nostra bacheca e, da sostenitore del girone unico, voglio che battiamo tutte le altre vincitrici. Ai ragazzi ho detto che non si molla nulla: alcuni pareggi non mi sono piaciuti, e le sconfitte ancora meno, ma sono certo che sapranno riscattarsi e fare molto bene in quest’ultimo atto".
Altre notizie Serie C
Vado in C, il ds Mancuso: "Fatto un lavoro incredibile, firmerei per la salvezza all'ultima giornata"
Primo piano
Prestianni e Coppa d'Africa fanno scuola: ufficiale il rosso a chi si copre la bocca, ko a chi abbandona
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Vado in C, il ds Mancuso: "Fatto un lavoro incredibile, firmerei per la salvezza all'ultima giornata"
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento