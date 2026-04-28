Benevento, Vigorito: "Voglio vincere la Supercoppa, ci manca in bacheca"

Archiviata la vittoria del campionato, il Benevento si concentra ora sulla Supercoppa. Il presidente Oreste Vigorito, intervenuto ai microfoni di OttoPagine.it, ha chiesto alla squadra un ultimo sforzo:

"Negli ultimi anni abbiamo vinto tanto e perso qualche coppa. Alla Supercoppa tengo particolarmente: non è ancora nella nostra bacheca e, da sostenitore del girone unico, voglio che battiamo tutte le altre vincitrici. Ai ragazzi ho detto che non si molla nulla: alcuni pareggi non mi sono piaciuti, e le sconfitte ancora meno, ma sono certo che sapranno riscattarsi e fare molto bene in quest’ultimo atto".