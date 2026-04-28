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Avellino, Aiello: "Credo nei playoff. Ballardini? C'è un accordo, parleremo a fine stagione"

Avellino, Aiello: "Credo nei playoff. Ballardini? C'è un accordo, parleremo a fine stagione"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:41Serie B
Daniel Uccellieri

Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino è stato ospite di Linea Verde su SportChannel. Queste le sue parole raccolte da Tuttoavellino.it:
"Credo nei playoff: l'anno scorso dopo il pareggio a Cerignola strinsi la mano al presidente e gli dissi che avremmo vinto il campionato, e così è stato. Quest'anno, dopo il pareggio di Iannarilli al 95' contro il Catanzaro, ho detto al presidente che avremmo fatto i playoff, fino a quel momento non mi ero mai esposto. Ovviamente è un augurio ma credo che abbiamo un'ottima squadra, era normale fare un campionato altalenante da neopromossa e con 10 giocatori provenienti dalla C e il resto arrivato dal mercato, con tanti giovani in rosa.

Sul mercato guarderemo con interesse sia all'Italia, perché in vogliamo aiutare il calcio italiano, ma anche al mercato stranieri. In Serie B gli stranieri sono il 30% delle rose, in serie A purtroppo il 70% ma noi puntiamo a trovare giovani già pronti, che magari sono cresciuti in squadre di A, che possano crescere con noi. Le scelte di mercato le ho sempre fatte io, non rischierei mai di giocarmi il posto per colpa di scelte fatte da qualcun altro".

Infine su Ballardini: "Come sapete con il mister siamo d'accordo di sederci e parlarne a fine stagione, abbiamo un accordo sulla parola per cui se ci saremo trovati vicendevolmente bene potremo proseguire insieme. Mi sono sempre chiesto che impatto può avere un allenatore del genere partendo dall'inizio e non subentrando a stagione in corso, mi auguro di essere io quel direttore con il quale Ballardini possa trovare una continuità di lavoro che magari non ha trovato altrove".

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