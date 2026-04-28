PSG-Bayern è già nella storia: mai cinque gol nel primo tempo di una semifinale di Champions
TUTTO mercato WEB
Gol e spettacolo nel primo tempo di PSG-Bayern Monaco, 3-2 il punteggio finale dopo i primi 45 minuti. Una partita bellissima che entra nella storia, visto che è la prima semifinale di Champions League in cui sono stati segnati cinque gol nel primo tempo. Lo riporta Opta.
5 - PSG-Bayern Monaco è la prima semifinale di UEFA #ChampionsLeague in cui sono stati segnati cinque gol nel primo tempo. Show. https://t.co/ofEvwqodkL— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 28, 2026
Altre notizie Serie A
TMWPsg-Bayern antidoto a Milan-Juve: in 90' gli stessi gol del weekend di A. Chissà perché siamo fuori
Primo piano
Prestianni e Coppa d'Africa fanno scuola: ufficiale il rosso a chi si copre la bocca, ko a chi abbandona
Anima azzurra e progetto giovani: la salvezza del Cagliari nasce così. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Vado in C, il ds Mancuso: "Fatto un lavoro incredibile, firmerei per la salvezza all'ultima giornata"
Pronostici
Calcio femminile
Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento