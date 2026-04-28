Ternana in vendita, una cordata umbra pronta a rilevare il club

Una cordata di imprenditori umbri starebbe valutando la partecipazione all’asta per rilevare la Ternana, in programma il prossimo 13 maggio. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il gruppo avrebbe affidato all’avvocato romano Giacomo Marini l’incarico di verificare la presenza dei requisiti necessari per acquisire il ramo d’azienda sportivo.

“Non posso ancora rendere nota l’identità delle persone coinvolte, perché siamo in una fase iniziale di interessamento. Alla base ci sono motivazioni imprenditoriali: una realtà come la Ternana non può non militare tra i professionisti”.