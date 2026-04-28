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Padova, l'ex Bovo: "Il discorso salvezza va chiuso in casa. ko col Pescara complicherebbe tutto"

Padova, l'ex Bovo: "Il discorso salvezza va chiuso in casa. ko col Pescara complicherebbe tutto"TUTTO mercato WEB
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:41Serie B
Daniel Uccellieri

Intervistato da Il Gazzettino, l'ex centrocampista del Padova Andrea Bovo ha parlato della stagione del club biancoscudato:

"Ho visto la partita vinta con l’Empoli, grazie alla quale la squadra si è messa nelle condizioni di decidere il suo destino. Certo, un pareggio con l’Entella avrebbe fatto comodo mentre adesso i rischi sono maggiori. La sfida di venerdì è da ultima spiaggia per il Pescara: ecco che il Padova dovrà avere la forza di resistere al primo impatto per poi provare a vincere la gara con intelligenza. Il discorso salvezza va chiuso in casa per evitare di giocare con la paura la successiva gara con il Cesena, che tra l’altro è in corsa per i playoff. Quanti punti deve ancora fare per essere tranquillo? Penso che ne basti un altro.

Con il Pescara non deve perdere, altrimenti tutto si complica. Conosco Breda perché ha bazzicato molto a Salerno. L’anno scorso ero in Primavera e lui per un periodo ha allenato la prima squadra, ho avuto così modo di incontrarlo. È un allenatore che sa preparare le partite, poi però in campo vanno i giocatori".

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