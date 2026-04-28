Il Bari prepara la decisiva sfida con l'Entella: Esteves e Cistana a parte a scopo precauzionale
Terza seduta settimanale per il Bari nella marcia di avvicinamento all'incontro valido per la 37a giornata Serie BKT contro la Virtus Entella guidata da mister Chiappella e in programma sul terreno del San Nicola a partire dalle ore 15:00 di venerdì 1° maggio.
Questa mattina la squadra ha lavorato sul terreno del campo sportivo 'SKF' di Modugno dedicandosi, dopo una prima parte di attivazione muscolare ad intensità crescente, a lavoro tattico sviluppato a tutto campo, chiudendo poi la seduta con un sfida a ranghi misti. Alcuni elementi della rosa hanno svolto lavoro dedicato a scopo precauzionale. Pianetabari fa sapere che si tratta di Esteves e Cistana
Per domani è in programma una seduta di allenamento mattutina che verrà svolta a porte chiuse.