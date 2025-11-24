TMW La Pergolettese a lavoro per il dopo Curioni. Spuntano i nomi di Maccoppi e Vullo

Come ormai noto, in casa Pergolettese si è arrivati al cambio in panchina, con l'esonero di mister Giacomo Curioni per il quale è stata fatale la sconfitta contro la Pro Patria, apice di un momento decisamente molto negativo per la squadra. La stessa è stata temporaneamente affidata a Mario Tacchinardi, tecnico della Primavera che potrebbe anche rimanere in sella, ma, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com non si valuta solo questa opzione ma anche nomi "esterni".

Uno dei profili al vaglio, è quello di Stefano Maccoppi, reduce da alcune esperienze in Svizzera, ma in lizza c'è anche Matteo Vullo, tecnico che lo scorso anno ha portata a un'inaspettata salvezza il Crema. Saranno quindi giorni intensi, e non è scontato che i nodi vengano sciolti in settimana.

Intanto, però, vediamo anche quello che è il punto sulle panchine del Girone A, dove militano i lombardi: