La Pergolettese a lavoro per il dopo Curioni. Spuntano i nomi di Maccoppi e Vullo
Come ormai noto, in casa Pergolettese si è arrivati al cambio in panchina, con l'esonero di mister Giacomo Curioni per il quale è stata fatale la sconfitta contro la Pro Patria, apice di un momento decisamente molto negativo per la squadra. La stessa è stata temporaneamente affidata a Mario Tacchinardi, tecnico della Primavera che potrebbe anche rimanere in sella, ma, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com non si valuta solo questa opzione ma anche nomi "esterni".
Uno dei profili al vaglio, è quello di Stefano Maccoppi, reduce da alcune esperienze in Svizzera, ma in lizza c'è anche Matteo Vullo, tecnico che lo scorso anno ha portata a un'inaspettata salvezza il Crema. Saranno quindi giorni intensi, e non è scontato che i nodi vengano sciolti in settimana.
Intanto, però, vediamo anche quello che è il punto sulle panchine del Girone A, dove militano i lombardi:
GIRONE A
Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)
Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)
Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato) -> esonerato il 04/11 -> dal 04/11 Daniele DI DONATO
Cittadella: Manuel IORI (nuovo)
Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI
Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)
Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)
Lecco: Federico VALENTE (confermato)
Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE
Novara: Andrea ZANCHETTI (nuovo)
Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)
Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato) -> esonerato il 22/11
Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo)
Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)
Union Brescia: Aimo DIANA (confermato)
Renate: Luciano FOSCHI (confermato)
Trento: Luca TABBIANI (confermato)
Triestina: Geppino Marino (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Attilio TESSER
Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)
Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)
