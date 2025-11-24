Live TMW
Juventus, Spalletti presenta la sfida al Bodo Glimt: alle 19:30 la conferenza
TUTTO mercato WEB
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!
19:15 - Luciano Spalletti presenta Bodo Glimt-Juventus, gara valida per la quinta giornata di Champions League in programma domani alle 21. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile