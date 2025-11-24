Live TMW Qarabag, Jankovic: "A Napoli si può perdere e pareggiare, ma noi non cambieremo"

Campionati archiviati, per tante squadre è già giorno di vigilia di Champions League. Lo è per il Napoli e lo è ovviamente anche per i rivali del Qarabag. E così, dopo quella di Antonio Conte e Alessandro Buongiorno, oggi è prevista anche la conferenza stampa del sodalizio azero. Alle 19 toccherà, oltre che all'allenatore Qurbanov, anche a un calciatore del Qarabag e sarà Marko Jankovic. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

19:05 - Comincia la conferenza stampa di Marko Jankovic: "Sappiamo che giochiamo contro i campioni d’Italia, proveremo a fare il nostro calcio e guadagnare il rispetto. Si puó perdere e pareggiare, ma noi saremo sempre noi stessi".

Vi sentite la squadra-rivelazione della Champions League fin qui?

"Noi proveremo a fare la nostra partita, ma sappiamo che il Napoli é favorito, gioca in casa, ma noi abbiamo fiducia e i punti in classifica dimostrano che possiamo fare un grande risultato".

Hai giocato già contro il Napoli: oggi quanto é cambiato?

"Sono sempre stati una grande squadra, ma noi faremo sempre la nostra partita".

Che Qarabag sarà e qual è il tuo giocatore preferito del Napoli?

"Noi giochiamo sempre il nostro calcio offensivo e non ci interessa se sia campione d’Italia o d’Inghliterra noi faremo sempre la nostra partita con coraggio. Kevin De Bruyne non ci sarà e siamo fortunati che non ci giochiamo contro, ma nonostante tutto noi domani faremo qualcosa di differente non ci difenderemo".

19.17 - Termina la conferenza stampa.