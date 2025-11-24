Sciocco fallo di mano di Rodriguez e Vlasic trasforma il rigore: 1-1 tra Torino e Como
La pareggia subito il Torino direttamente su calcio di rigore. Errore marchiano di Jesus Rodriguez che fa per rinviare, non colpisce la palla e la tocca con un braccio. Sul dischetto si presenta Vlasic che spiazza Butez con freddezza e fa 1-1 al 47'
