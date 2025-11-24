Il Como mette in mostra la sua miglior gioventù: Rodriguez per Addai e Torino sotto 1-0
Il Como si porta in vantaggio sul campo del Torino grazie al secondo gol di Jayden Addai. Solita sgassata sulla sinistra di Jesus Rodriguez, migliore in campo dei suoi nel primo tempo, che prende la posizione in modo veemente su Pedersen, entra in area e serve al centro Addai. Il giovane olandese non fallisce l'appuntamento da pochi passi e firma il gol dello 0-1
