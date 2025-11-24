TMW "Non guardo la classifica Roma", Nela scherza su Romagnoli: "Vi assicuro che è una bugia"

Nel corso della cerimonia della 42ª edizione del Premio 'Beppe Viola' il difensore della Lazio, Alessio Romagnoli, ha parlato dal palco. Fra le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore della squadra di Sarri ha anche detto di non guardare la classifica dei rivali cittadini della Roma, attualmente primi in classifica in Serie A.

L'ex difensore della Roma, Sebino Nela, ha scherzato durante la consegna del premio: "Se è vero che noi siamo degli esempi, ai ragazzi dico: non prendete come esempio Alessio Romagnoli perché ha detto una bugia. Ha detto che non guarda la classifica, ma vi assicuro che la guarda eccome", le sue parole, accompagnate da un sorriso, sul giocatore biancoceleste.