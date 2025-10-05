Di Canio netto: "Difficile che la Juve punti allo Scudetto così". E sbuffa su Conceicao

Lo 0-0 con il Milan allo Stadium porta un punto enorme alla Juventus per come si erano messe le cose nel big match stasera, specialmente con il rigore fallito malamente da Pulisic nella ripresa. Ma con questo risultato è il quinto pareggio consecutivo dei bianconeri di Tudor tra tutte le competizioni e a questo proposito Paolo Di Canio, ex attaccante e noto opinionista ha offerto il proprio parere a Sky Sport: "La Juve? Tudor ha messo nella testa il lavoro duro, l'atteggiamento. Tatticamente però faccio fatica a pensare ad una squadra che possa puntare al titolo, come motore e velocità del pensiero. Locatelli, Thuram, sono bravi ma la manovra latita".

E prosegue ad analizzare: "Se Yildiz si inceppa, Conceicao porta troppo palla (allarga le braccia in segno di disperazione, ndr)... è difficile. Poi Kalulu si accentra e dai 20 metri tiri di tallone. Manca qualità. Un terzino e centrale difensivo adattato a mezza punta. Difficile che così si punti al titolo".

Andrea Cambiaso, laterale a tutta fascia della Juventus, ha commentato così lo 0-0 al termine della gara ai microfoni di DAZN: "C'è entusiasmo, ma 5 pareggi di fila sono tanti e diversi. Bisogna però andare avanti con entusiasmo. Se immaginavamo una gara così? Non mi aspettavo nulla di diverso, conosco il mister (Allegri, ndr) e sapevo che sarebbe stata bloccata. Offensivamente potevamo fare di più, ma il Milan rispetto ad inizio stagione ha raggiunto un'ottima fase difensiva. Non siamo tanto riusciti a creare superiorità sugli esterni".