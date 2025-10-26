Di Vaio: "Non guardiamo la classifica, la Fiorentina resta una big. Mister Italiano sta meglio"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha presentato così ai microfoni di Sky Sport il derby dell'Appennino in programma alle ore 18 contro la Fiorentina al Franchi: "Il calendario così fitto non ti dà tempo per pensare a quella che è la classifica. Noi siamo concentrati e portiamo grande rispetto per questa gara e questa Fiorentina. Nonostante la classifica molto difficile, i viola hanno una grande squadra e giocatori importanti".

Su Fabbian titolare: "Fabbian è un giocatore per noi troppo importante, oltre a essere un ragazzo che lavora benissimo tutti i giorni. Porterà questa sua intensità in campo anche oggi, ha voglia di togliersi qualche soddisfazione. Speriamo faccia una grande gara".

Sulle condizioni di mister Italiano: "Il mister sta meglio, speriamo che noi prossimi giorni possa esserci. Abbiamo voglia di riabbracciarlo".

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi, Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Casale, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana.

Allenatore: Daniel Niccolini (vice Vincenzo Italiano)