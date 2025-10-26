Niccolini: "Gara perfetta fino al gol dello 0-3 annullato. Non ho ancora sentito Italiano"

Dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina di Stefano Pioli allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, match valido per l’ottava giornata della Serie A Enilive 2025/2026, Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

Le chiedo se lo sliding doors che dallo 0-3 vi ha portato al 2-2 poteva essere gestito meglio. È lì che il Bologna deve crescere ancora?

“Stasera ci sono stati due tipi di partita. Quella fino al gol dello 0-3 annullato e quella dopo. Ci sono diverse cose da analizzare ma ci prendiamo questo punto e pensiamo subito alla prossima partita”.

La massima espressione del Bologna si è vista in occasione del gol dello 0-2

“Siamo un bel gruppo, i ragazzi si applicano e i risultati si vedono. Nonostante i cambi nella squadra rispetto alla gara di giovedì, la differenza non si è vista”.

Si è già spiegato con Rowe?

“Ancora non abbiamo parlato. Ero preso dalla gara e non mi sono accorto della reazione. Ero in contatto col Mister e ha deciso in questa maniera. Bisogna accettarlo.”

L’ha emozionata tornata a Firenze? Con Italiano, inoltre, avete già parlato?

“Ancora no, non abbiamo parlato. Per l’emozioni è chiaro, sono nato qua, ho avuto la fortuna di giocare in questa società, quindi è sempre una grande emozioni venire qui”.