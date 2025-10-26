L'esule ripescato da Sarri sblocca Lazio-Juventus: che errore David, gol di Basic
Lazio in vantaggio al minuto 9 contro la Juventus, l’1-0 è segnato da Toma Basic. Nasce tutto da un retropassaggio sbagliato di David, che innesca Cataldi: il play biancocelesti serve il compagno, che calcia forte da fuori e, aiutato da una deviazione col tallone di Gatti, riesce a beffare Perin. Da esule a eroe, il passo potrebbe essere stato breve per Basic, che è stato reinserito in rosa da Sarri dopo l'infortunio di Dele-Bashiru.
