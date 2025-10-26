Live TMW Fiorentina, Pioli: "Credo che non meritassimo di perdere. Gli episodi ci stavano punendo troppo"

Trova un pareggio insperato la Fiorentina, che riacciuffa il Bologna in extremis grazie ai rigori trasformati da Gudmundsson e Kean. Stefano Pioli in conferenza stampa analizza la partita. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Si porta a casa un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

"Credo che non meritassimo di perdere e che gli episodi ci stavano punendo eccessivamente. Nella prima frazione non abbiamo sviluppato bene la manovra ma con loro è normale. Potevamo pareggiare con Ranieri, ad inizio secondo tempo con Moise, ma la squadra non si è voluta arrendere e questo è l'importante. Non torniamo a casa completamente soddisfatti perché la classifica è brutta ma andiamo avanti cercando di crescere".

Giusto che i titolari siano in discussione?

"Valuto le prestazioni: per me non esistono titolari e riserve, io scelgo sempre per il bene della squadra".

Cosa pensa della contestazione della Fiesole?

"Noi quando siamo arrivati abbiamo trovato un ambiente positivo. Questo devo ringraziare i tifosi perché non era scontato. Durante la partita ci hanno sostenuti ma se alla fine ritenevano di contestare hanno fatto bene: i tifosi hanno sempre ragione ma la prestazione di oggi dimostra che siamo una squadra che vuole uscire da questa situazione".

La Fiorentina trova orgoglio quando è alle corde: quanto passa da trovare un centrocampo che diriga bene la manovra?

"Nella gara di oggi, il Bologna non è una squadra che ti lascia palleggiare. In alcune posizioni Fagioli doveva farsi trovare maggiormente pronto, doveva stare più basso. Dobbiamo trovare equilibri migliori".

Come valuta gli episodi arbitrali?

"Stiamo vivendo un momento confuso: si fa fatica a capire chi prende le decisioni. Secondo me questa cosa non va bene. Quello che penso io è che l'arbitro deve decidere di più rispetto al VAR".