Fiorentina, De Gea: "Temevo di perdere 0-6 ma abbiamo reagito bene"

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna tra le mura amiche dello Stadio Artemio Franchi, gara valida per l’ottava giornata della Serie A Enilive 2025/2026, David De Gea, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

Kean ha detto che crede nella squadra e che potete uscire da questo momento. Tu che hai ancora più esperienza, come pensi possiate uscire da questo momento?

“Come ha detto Moise dobbiamo crederci. È difficile quando non arriva la vittoria ma dobbiamo essere positivi. Anche se non abbiamo fatto una grande gara e siamo in difficoltà, abbiamo ripreso una gara difficile. Dobbiamo lavorare tanto e andare tutti nella stessa direzione per vincere e per il bene della Fiorentina”.

Qual è la differenza tra al Conference League e la Serie A? Sembrate due squadre diverse.

“Sicuramente il livello. Le squadre che abbiamo affronto in Conference sono sicuramente di un livello più basso rispetto alla Serie A. Qui non è facile, siamo in difficoltà ma continuando a lavorare e pensando partita per partita possiamo fare meglio”.

Per la tua esperienza, cosa hai pensato quando lo stadio vi ha fischiato in occasione del gol dello 0-3 poi annullato?

“In quel momento ho pensato potessimo perdere 0-6. Ma dopo abbiamo preso fiducia e a momenti stavamo per vincere la partita. Potevamo perdere ma almeno abbiamo fatto dei buoni 25 minuti che stavano per cambiare l’esito. Dobbiamo fare di più ed essere positivi, anche per i tifosi, uniti nella stessa direzione”.

Di seguito il tabellino della gara:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri (40' st Piccoli); Dodo, Mandragora (9' st Ndour), Nicolussi Caviglia (19' st Sabiri), Fagioli (9' st Dzeko), Gosens (9' st Fortini); Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Sohm, Fazzini, Richardson. All.: Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (31' st Bernardeschi), Fabbian (31' st Pobega), Cambiaghi (19' st Rowe - 41' st Casale); Castro (19' st Dallinga). A disp.: Ravaglia, Pessina, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Moro, Sulemana, Dominguez. All.: Niccolini (Italiano indisponibile).

Arbitro: La Penna

Marcatori: 26' Castro (B), 7' st Cambiaghi (B), 28' st rig. Gudmundsson (F), 49' st Kean (F)

Ammoniti: Gosens, Gudmundsson, Dzeko (F); Freuler, Rowe, Lucumì (B)

Espulsi: 38' st Holm (B)