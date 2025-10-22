Villarreal-Barça non si giocherà a Miami. I catalani: "Accettiamo con rammarico"

La sfida tra Villarreal e Barcellona, dopo le proteste dei giocatori e dei sindacati, non si disputerà più a Miami. Il club catalano ha accolto la notizia con un comunicato che racconta lo stato d'animo: "Il Barcellona rispetta e accetta la decisione di annullare la partita contro il Villarreal a Miami, valida per la 17ª giornata della Liga, così come in precedenza aveva rispettato la decisione di disputarla".

Il club catalano ha però espresso rammarico per l’occasione perduta di poter espandere l’immagine del campionato spagnolo in un mercato strategico come quello statunitense, con grande potenziale di crescita e di generazione di nuove risorse economiche a beneficio di tutto il movimento calcistico: "Il Barcellona - si legge nella nota - rispetta e acconsente alla decisione presa, ma rammaricandosi per la perdita di una preziosa opportunità di promozione internazionale per la Liga".

Il club ha inoltre voluto ringraziare i tifosi e le tifose del Barça negli Stati Uniti per il loro affetto e il sostegno costante dimostrato in questi anni, sottolineando il dispiacere per il fatto che non potranno assistere dal vivo a una partita ufficiale del club sul suolo americano. L’iniziativa di giocare una gara di campionato negli Stati Uniti era parte di una strategia volta a internazionalizzare la Liga, rafforzandone l’appeal globale. Tuttavia, la decisione di annullare l’incontro conferma le difficoltà organizzative e le resistenze istituzionali che ancora accompagnano questo tipo di progetti, nonostante l’interesse crescente del pubblico nordamericano verso il calcio europeo