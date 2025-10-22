Annullata Villarreal-Barça a Miami, Tebas: "Occasione persa. Ci riproveremo"

“Un’opportunità persa per il calcio spagnolo”. Così, con un lungo messaggio sul suo profilo X, Javier Tebas, presidente de LaLiga, commenta la decisione, ufficializzata ieri, di annullare la disputa di Villarreal-Barcellona a Miami dopo le proteste di giocatori e tifosi: “Oggi il calcio spagnolo ha perso un’occasione per fare un passo avanti, proiettarsi nel mondo e rafforzare il proprio futuro. Si invoca la difesa della ‘tradizione’ partendo da una visione chiusa e provinciale, mentre le vere tradizioni del calcio europeo vengono minacciate da decisioni delle istituzioni che lo governano e che, anno dopo anno, distruggono i campionati nazionali, autentico motore dell’industria calcistica in Europa, di fronte all’ingenuità e alla passività dei governanti europei, incapaci di distinguere ciò che è ininfluente da ciò che è essenziale.

Si fa appello all’integrità della competizione proprio da parte di chi da anni mette in discussione quella stessa integrità, facendo pressione su arbitri e istituzioni, costruendo narrazioni distorte o utilizzando la pressione politica e mediatica come strumento sportivo. E altri, forse inconsapevolmente e in buona fede, sono stati trascinati in dibattiti su informazioni già affrontate nel 2018, quando quelle presunte informazioni — allora come oggi — non erano altro che un pretesto per far naufragare il progetto.

Voglio ringraziare il Villarreal CF e il FC Barcelona per l’impegno e la generosità nel prendere parte a un progetto che puntava unicamente alla crescita della nostra competizione. Non pensavano a sé stessi, ma a tutti. LaLiga continuerà a lavorare, con rigore e convinzione, affinché il calcio spagnolo resti competitivo, affrontando chi vuole distruggerlo, ma sempre nel rispetto delle sue radici e garantendone la sostenibilità. Il calcio spagnolo merita di guardare al futuro con ambizione, non con paura. Continueremo a provarci. Questa volta, ci siamo andati molto vicino”