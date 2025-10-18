Domani Cagliari-Bologna, Vincenzo Italiano ne convoca 26 per la trasferta alla Domus Arena
Giorno di vigilia della sfida alla Domus Arena tra Cagliarie Bologna. I felsinei hanno diramato la lista dei 26 calciatori che saranno a disposizione di Vincenzo Italiano per la trasferta. Tutti presenti a parte il lungo degente Ciro Immobile. Questa la lista completa:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumì, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.
