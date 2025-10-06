“Finalmente” titola il Corriere di Bologna: i rossoblù ritrovano vittoria e gioco col Pisa

Dopo tre gare consecutive senza vittoria, con un pareggio in campionato e una sconfitta e un pareggio in Europa League, il Bologna vince e convince al Dall’Ara, strapazzando con un netto 4-0 un Pisa in dieci dalla mezz’ora per l’espulsione di Touré.

Risultato in cassaforte già al termine della prima frazione, conclusa per 3-0 grazie ai gol di Cambiaghi, Moro e Orsolini, prima che nella seconda frazione Odgaard portasse il punteggio sul risultato definitivo.

Sorride Vincenzo Italiano al termine della gara: “Mi è piaciuto lo spirito dei ragazzi, come l'abbiamo approcciata. Era importante dare valore al pareggio di Lecce. Ho rivisto la ferocia e lo spirito che ci ha contraddistinto lo scorso anno. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché passiamo una bella sosta".