Domani Lazio-Lecce, i convocati di Sarri: Dele-Bashiru resta fuori lista, 4 gli assenti
TUTTO mercato WEB
Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di domani contro il Lecce alle ore 18. Assente nel gruppo Fisayo Dele-Bashiru, che non è stato reintegrato in lista nonostante la guarigione dall'infortunio. Gli altri assenti sono Cancellieri, Castellanos, Gigot e Rovella. Questo l'elenco completo:
Portieri: Mandas, Furlaneto, Provedel
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic
Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile