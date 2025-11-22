Lazio, da Ilic a Fabbian fino ad arrivare a Fagioli: tutte le idee per il mercato di gennaio
Lazio con vista su gennaio, con la volontà in primis di rinforzare un centrocampo fin qui retto dagli stakanovisti Basic, Cataldi e Guendouzi. Il reparto può anche contare su un Vecino che scalpita per avere più minutaggio, mentre Rovella tornerà in campo solo nel 2026 (non a caso, Sarri ha dato l'ok per il reintegro in rosa di Dele-Bashiru).
Servono dunque dei volti nuovi in mezzo al campo, a cui arrivare magari tramite qualche scambio. Il Messaggero, nell'edizione di oggi, ha fatto il punto della situazione sottolineando come Ilic del Torino sia un nome molto gradito al tecnico biancoceleste (visto che potrebbe utilizzarlo sia come play che come mezzala). La Lazio potrebbe tentare lo scambio con Noslin (ex pupillo di Baroni) per centrare l'obiettivo serbo (alle prese con una distorsione al ginocchio) e contemporaneamente evitare la minusvalenza dell'olandese nel bilancio.
In uscita c'è anche Mandas (piace Stankovic al suo posto), ma la Lazio vuole cederlo solo a titolo definitivo. Qui potrebbe rientrare in ballo la Fiorentina, già in
cerca del dopo De Gea, per un suggestivo scambio con Fagioli, che piace a Sarri dai tempi della Cremonese. Infine, nel caso in cui Guendouzi dovesse salutare per una cifra fra i 25 e i 30 milioni, parte di questi introiti potrebbero essere reinvestiti su Fabbian del Bologna (da un anno nelle mire laziali).