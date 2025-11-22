Napoli, Milinkovic-Savic: "Atmosfera ottima nello spogliatoio, chiarite tante cose"
Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta: "Sono state due settimane nelle quali abbiamo parlato tanto, ci siamo detti le cose giuste e adesso dobbiamo dimostrarlo sul campo".
Che atmosfera hai respirato?
"Ci siamo chiariti su molte cose, l'atmosfera tra di noi è ottima. Vogliamo giocare a testa alta, per rialzarci subito dopo una sconfitta".
