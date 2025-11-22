Atalanta, De Roon: "Dispiace un sacco per Juric, dobbiamo ritrovare il nostro DNA"

Marten De Roon, capitano dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Napoli: "Mi dispiace un sacco per l'esonero di Juric, perché la responsabilità è anche nostra non è mai di uno solo. Dobbiamo mettere in campo più grinta e cuore, nelle ultime partite di campionato l'atteggiamento è stato sbagliato e non mi è piaciuto. Non si può giocare sempre bene, ma bisogna far vedere una reazione. Palladino ha portato entusiasmo, speriamo di fare una grande partita stasera".

Per rialzarsi è meglio ripartire dai campioni d'Italia?

"Non lo so, può essere la svolta, ma sarà molto difficile perché giochiamo contro una grande squadra come il Napoli. Bisogna fare una prestazione importante, speriamo di vincere".

C'è il tempo per recuperare o prevale un po' di ansia?

"Non è il momento di guardare il quarto posto, dobbiamo pensare partita dopo partita e ritrovare il nostro DNA".