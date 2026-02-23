Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Ndour: "Ora siamo squadra e anche chi entra ci dà una mano"

Fiorentina, Ndour: "Ora siamo squadra e anche chi entra ci dà una mano"
© foto di Federico De Luca 2026
Daniel Uccellieri
ieri alle 23:45Serie A
Daniel Uccellieri

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo il successo nel derby toscano con il Pisa: "Vittoria importantissima, in settimana ci siamo detti che valeva più dei tre punti perché era un derby ma anche per i risultati del weekend. Però è già tempo di guardare avanti alla prossima partita".

Non era facile giocare
"In queste partite la stanchezza non si sente, siamo stati bravi perché abbiamo sofferto un po' solo dopo i cambi. Non abbiamo concesso grandi occasioni ma anzi, le abbiamo avute noi".

Siete più squadra ora?
"Ci sono state più partite nella partita. Ora siamo squadra e anche chi entra ci dà una mano. Vedere Gosens in panchina che ci sostiene è un grande messaggio".

Il gol mancato nel finale?
"Forse mi sarei tolto anche la maglia (ride, ndr). Abbiamo avuto diverse occasioni concedendo poco, siamo stati bravi".

Tra pochi giorni c'è una nuova sfida.
"Adesso l'importante è recuperare perché giovedì c'è una grande occasione e abbiamo un bel vantaggio. Ci è già capitato contro il Polyssia i dilapidare un grande vantaggio quindi dovremo stare attenti anche contro lo Jagiellonia. Dobbiamo passare il turno. Oggi è una vittoria importante ma ora non dobbiamo mollare".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
