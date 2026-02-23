Live TMW Fiorentina, Ndour: "Adesso siamo molto più squadra. Ho fatto i complimenti a Nicolas"

Al termine della gara tra Fiorentina e Pisa, gara terminata con il risultato di 1-0 e valida per il 26º turno di Serie A il centrocampista dei viola Cher Ndour interviene nella sala stampa del Franchi per la conferenza stampa post partita. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.

Questo Kean quanrto serviva?

"Lui è fondamentale per noi.- Oltre al gol ci ha fatto salire, ha retto tantissimi palloni. Lui è il più grande giocatore"

Quanto rammarico c'è per l'occasione finale?

"Rammarico c'è, ma ho fatto anche i complimenti a Nicolas".

Il mister ha detto che c'è una nuova luce.

"Le vittorie ci fanno acquisire fiducia. Adesso siamo molto più squadra sotto ogni aspetto. Abbiamo un'idea di gioco chiaro e ci aiutiamo l'uno con l'altro. Dobbiamo sempre aggiungere dettagli e continuare così"