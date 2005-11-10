Donnarumma ha confermato ancora una volta di essere il vero fuoriclasse dell'Italia

Gianluigi Donnarumma si conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere il vero fuoriclasse della nazionale italiana. Ci siamo aggrappati a lui nei momenti più importanti e contro la Francia è stato, assieme a Bastoni, il migliore in campo.

Incredibile la sequenza di super parate a Saint-Denis

Dopo un primo tempo inoperoso è riuscito nella ripresa a calare la saracinesca: strepitoso su Dembélé, su Olise, su Camavinga, su Rabiot. Si arrende solo alla magistrale punizione dell'esterno del Bayern Monaco. "Abbiamo dominato, meritavamo di vincere" dichiarerà amaramente Adrien Rabiot a fine partita.

Altro grande exploit dopo quello contro il Belgio

Media voto altissima in queste prime tre giornate: se contro la Turchia ha compiuto una sola parata, valida solo per le statistiche, contro il Belgio se non ci fosse stato lui la partita si sarebbe già chiusa nel primo tempo. E di fatto è stato forse l'unico davvero a salvarsi in quell'orribile esordio in Nations League.

Punto fermo della Nazionale per molti anni

Dell'undici iniziale è l'unico punto fermo senza se e senza ma. Lui, che nell'interregno di Baldini ha dato disponibilità a giocare le amichevoli di giugno. "Sono contento di aver aiutato la squadra con la mia prestazione, ma l'importante è come siamo venuti qui a fare la partita e penso che il gol racchiuda la nostra prestazione" sono state le sue dichiarazioni a fine gara. Teniamocelo stretto e godiamocelo per tanti altri anni.