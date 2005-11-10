Francia, Lacroix: "Potevamo segnare il 2° gol. Ma abbiamo trovato un grandissimo portiere"

Dopo il pareggio interno contro l'Italia, il difensore centrale Maxence Lacroix, entrato nel finale dopo l'espulsione di Upamecano, ha parlato ai microfoni di TF1 della prestazione dei suoi elogiando le parate di Gianluigi Donnarumma: "Abbiamo avuto molte occasioni, ma stasera ci siamo trovati di fronte a un portiere davvero bravo. - spiega il francese - Avremmo dovuto essere più cinici sotto porta, ma ci lavoreremo perché sono cose che dobbiamo rivedere. Olise? Ha segnato una punizione magnifica, ma avremmo dovuto e potuto segnare il secondo gol per semplificarci la vita".

Spazio poi alla chiusura con un uomo in meno: "C'è frustrazione e un po' di delusione questa sera. Avevamo il controllo della partita, ma abbiamo chiuso in dieci uomini e così è più difficile vincere una sfida del genere. È una partita che ci insegnerà qualcosa".