Italia, Donnarumma: "Venire qui e fare una grande prestazione come questa non è da tutti"

"Venire qui e fare una grande prestazione come questa non è da tutti". Parla così Gianluigi Donnarumma, a Sky Sport, dopo l'1-1 di Nations League tra Francia e Italia: "Loro sono fenomenali, noi eravamo tutti uniti e questo mi è piaciuto molto. Il percorso è lungo, siamo all'inizio ma sono molto contento di quello che sta dimostrando questa squadra. Un grande atteggiamento anche sul gol di Bastoni, da grande squadra".

Hai parato tutto, è il tuo miglior momento? "Sì, sono in un momento molto bello, sono tranquillo. Stasera tutte belle parate, ma io sono felice perché ho aiutato la squadra, al di là delle parate".

Cosa potete dare voi senatori? "I giovani vanno lasciati in pace, hanno bisogno anche di sbagliare per maturare e fare esperienza. Noi cercheremo di aitarli e dargli una mano, così come facciamo nello spogliatoio".