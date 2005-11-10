Duplantis e la passione per il Milan: “Io e Sinner a San Siro assieme, sarebbe cool”

Armand Duplantis, campione olimpico e primatista mondiale di salto con l’asta, nel corso del Festival dello Sport di Trento ha parlato anche della sua passione per il Milan e dell’intenzione di venire in Italia a tifare per i rossoneri da vicino. Di seguito le sue dichiarazioni:

Tornerai in Italia per vedere il Milan, tu che sei un grande tifoso?

“Si devo pianificarlo, devo tornare a Milano e andare a una partita. Questo è stato un anno pazzo! Il matrimonio, la stagione sportiva e il resto. Ora siamo tornati a Montecarlo e sarò più vicino a Milano per poter vedere delle partite. Sarebbe cool”.

Magari ci andrai con Sinner, un altro grande milanista. Che pensi di lui, come ragazzo e come atleta?

“Beh sono entrambi bravissimi! È un grande tennista ed è anche un ragazzo fantastico. Si, dovremmo vedere il calendario magari andremo insieme a San Siro. Sarebbe bello da fare come prossima cosa”.