Dopo tante critiche, Gasperini elogia Ferguson: "Ha cambiato mentalità. Non è più impalpabile"

Gian Piero Gasperini ed Evan Ferguson, un rapporto da Odi et Amo come il celebre passo di Catullo. Da una parte il tecnico dei giallorossi lo ha spesso impiegato provando a farlo tornare quel bomber che qualche anno fa incantava la Premier League a suon di gol, dall'altra non ne ha mai risparmiato aspre critiche. "Non si è calato nello spirito Roma" disse lo scorso 20 dicembre dopo l ko contro la Juventus. E ancora: "Tra lui e Dybala, come centravanti, prendo Paulo tutta la vita".

Ecco perché il ritorno al Brighton sembrava quasi scontato in questa sessione invernale di calciomercato. Tuttavia, come ammesso dallo stesso Gasperini, nelle ultime settimane qualcosa è cambiato nell'irlandese che, forse, vedendo l'agguerrita concorrenza di Donyell Malen, ha deciso di rimboccarsi le maniche per riguadagnare la fiducia del tecnico.

Un impegno apprezzato da Gasperini, che dopo tante critiche ieri lo ha elogiato nella conferenza post partita della gara vinta dalla Roma contro lo Stoccarda: "Già da qualche partita ha cambiato condizione e mentalità: ora è presente, ha un suo peso. Poi, si può giocare più o meno bene, però adesso è un giocatore più presente e non impalpabile come a inizio stagione. Va detto che è giovane, l'importante è che dia dei segnali".