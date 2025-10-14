Fa tutto Ndour: palo e rigore fallito, Italia U21 frenata. È 0-0 con l’Armenia al 45’

Un palo e un rigore parato a Ndour hanno negato il vantaggio all’Italia Under 21 nei primi 45 minuti del match contro l’Armenia. Ottime proposte però degli Azzurrini di Silvio Baldini, che proveranno a sbloccare il match nella ripresa.

Lampadina accesa

Giocate rapide, in verticale, ma senza la precisione adeguata per cogliere impreparata l’Armenia U21. Nella quarta partita valida per le qualificazioni agli Europei di categoria, l’Italia di Silvio Baldini ha impiegato diverso tempo a ingranare la marcia giusta e a raddrizzare la mira. Un errore di superficialità di Marianucci al minuto 16 stava per costare la beffa agli Azzurrini, con Eloyan a incrociare e spedire per fortuna di Palmisani la palla a lato. Difficoltà ad esprimere il proprio calcio finché da un calcio piazzato è nata la prima palla gol targata Italia, tuttavia il palo centrato da Ndour ha negato il vantaggio e salvato gli avversari.

Chance alle ortiche, Italia bloccata

I ragazzi di Baldini hanno mancato una seconda occasione colossale per il possibile 1-0 con lo stesso centrocampista italiano: guadagnato il calcio di rigore, il numero 8 si è lasciato ipnotizzare da Matynian. Una conclusione troppo leggibile che ha salvato nuovamente l’Armenia. È mancato solo il gol all’Italia, che ha chiuso il primo tempo sullo 0-0.