Italia U21, Baldini: "Nel primo tempo fatta la ninna nanna. Con la Polonia scontro diretto"

Italia U21 grandiosa nel confronto con l'Armenia questo tardo pomeriggio. Un 5-1 che si commenta da solo e che regala grandi soddisfazioni al CT degli Azzurrini, Silvio Baldini, che ha parlato al termine della partita valida per le qualificazioni agli Europei di categoria ai microfoni di Rai 2: "Normalmente queste partite sembrano quelle del giovedì, quando fai un campionato normale, dove la squadra non ha voglia ed è stanca e magari nel secondo tempo con qualche cambio c'è lo spirito più giusto. Ed è successo così. Per fortuna perché oggi partite facili non ce ne sono più, di brutte figure se ne possono fare. Ci sono tante insidie nel calcio. In una partita del genere, magari le ammonizioni prese sul 4-1 la rischi sullo 0-0 poi diventa un'altra partita... abbiamo buttato via un tempo, ma ci sta. L'ho detto ai ragazzi. Nel secondo tempo bravi a concretizzare invece".

I cambi però hanno stappato la partita per merito suo.

"Ringrazio per i complimenti, ma sono un po' allergico. Sono come dei sonniferi, si addormenta e si adagia. Mi piace rimanere sempre sulla corda. Essere bravi per il risultato finale. Per essere bravi dobbiamo tagliare un traguardo importante".

Cosa si può dire ancora di Camarda?

"Niente, lui è un talento e non lo scopriamo oggi. Anche lui, come la squadra, nel primo tempo abbiamo fatto la ninna nanna e non abbiamo giocato a calcio. Si fanno brutte figure. Poi hanno messo la sveglia e il risultato è cambiato".

E nella prossima partita con la Polonia?

"La prossima partita è più facile, sarà uno scontro diretto e non avranno questo approccio. Come loro succede al Real Madrid, al Milan e alla Juventus. Ma non deve succedere a noi".