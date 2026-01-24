Douvikas buca il Torino in 9 minuti: Como subito avanti 1-0 al Sinigaglia
Tasos Douvikas la sblocca al Sinigaglia! Lancio col contagiri di Da Cunha che lancia in profondità il greco, infilatosi tra Ismajili e Coco: regge l'urto e insacca in porta l'1-0. Col Torino costretto a inseguire dopo 8 minuti.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ecco En-Nesyri. Senesi, Kessié e Bernardo Silva le occasioni per l’estate. Napoli dopo Giovane occhi su Cambiaghi ma il Bologna resiste. Inter, al lavoro per Perisic
